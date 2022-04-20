بعد توقف دام لساعات استئناف الرحلات الجوية من والى مطار بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "سلطة الطيران المدني استأنفت الرحلات الجوية من والى مطار بغداد الدولي والتي توقفت بسبب سوء الاحوال الجوية".

ويذكر ان " إدارة مطار بغداد الدولي أعلنت ، اليوم الأربعاء، إيقاف الرحلات في المطار بسبب سوء الأحوال الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 500 متر.

