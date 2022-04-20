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التمادي التركي... مراقبون: توقيت القصف مقصود‎‎

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بغداد - ياسين صفوان - تحت مرمى النيران الصديقة، شمال العراق في مواجهة تركيا بعملية عسكرية جوية وبرية تستهدف مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني وسط صمت حكومي اقتصر على البيانات والاستنكار في الرد على الخرق التركي الواضح لسيادة البلاد.

شمالاً .. الاراضي العراقية تحت نيران القصف التركي في عملية عسكرية عنوانها قفل المخلب تستهدف وبحسب الحكومة التركية مواقع واهدافٍ لحزب العمال الكردستاني مخترقة حدود العراق بمسافة تتراوح من خمسة وعشرين الى ثلاثين كيلومترا وسط بيانات حكومية اقتصرت حتى اللحظة على الاستنكار والتنديد لا أكثر.

التوقيت الذي اختارته تركيا لاستهداف الاراضي العراقية بذريعة حزب العمال الكردستاني مقصود اذ يأتي الهجوم بقراءة متابعين في ظل فراغ حكومي وانشغال أغلب القوى السياسية بمصالحها الشخصية التي أتاحت الجارة تركيا وغيرها من دول الجوار التمادي علنا وفي وضح النهار على سيادة البلاد وامنه.

 

امنيا شمال العراق تحت مرمى النيران الصديقة وسط ردود افعال سياسية لا ترتقي لحجم الانتهاك الصارخ الذي اعترفت به حكومة المركز.     

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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