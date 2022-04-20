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شخص يسرق سلاح منتسب أمني ويقدم على الانتحار في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بانتحار شخص باسلوب اطلاق النار على نفسه في منطقة الاعظمية بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "شخصاً مجهول الهوية قام بالتهجم على مرابطة تابعة للجيش ضمن منطقة الاعظمية وسرقة سلاح نوع m16 من احد الجنود ثم اقدم على الانتحار باطلاق النارعلى نفسه في منطقة الرأس".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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