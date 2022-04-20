نزاع عشائري يودي بحياة مدير استخبارات عمليات سومر

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ ذي قار

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، مقتل مدير استخبارات قيادة عمليات سومر، خلال فض نزاع عشائري في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار.



وذكر إعلام الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365: "بمزيد من الحزن والأسى تلقينا نبأ استشهاد العميد استخبارات علي جميل عبد خلف، مدير قسم استخبارات قيادة عمليات سومر، أثناء فض نزاع عشائري في محافظة ذي قار بقضاء الشطرة".



من جهته، أفاد مصدر أمني من ذي قار، بأن "النزاع العشائري في الشطرة تسبب بمقتل العميد علي جميل مدير استخبارات قيادة عمليات سومر، وإصابة آخرين أثناء فض النزاع".