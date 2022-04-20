انت الان تتابع خبر الزاملي يكشف سبب استضافة وزير الكهرباء في البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الزاملي في كلمته خلال استضافة وزير الكهرباء عادل كريم، ان "الدورة الخامسة لمجلس النواب تختلف عن سابقتها في حرص واندفاع النواب"، مبينا ان "50 توقيعاً جمعت من قبل النواب لاستضافة وزير الكهرباء".واعرب عن شكره للوزير "على استجابته السريعة وقطع سفره الى ايران احتراما لدعوة البرلمان".

وثمن الزاملي، "دور المسؤولين في الجهات التنفيذية لتفعلها مع البرلمان"، مؤكدا ان "دور البرلمان والحكومة تكاملي يهدفان تقديم الخدمة للمواطن".

واشار الى ان "استضافة وزير الكهرباء، جاء من اجل معرفة مشاكل الوزارة ودعمها في حلها"، مبينا ان "الصيف المقبل سيشهد ارتفاع في درجات الحرارة وتصاعد الغبار كون ان المواسم السابقة جافة".



واضاف، ان "بغداد والمحافظات الجنوبية ستشهد ارتفاع درجات الحرارة وانبعاثات حرارية"، لافتا الى ان "النواب يتعرضون الى الضغط شعبي كبير كونهم في تماس مع المواطنين، ولابد ان يكون هناك دور تكاملي بين البرلمان والحكومة وتواصل لتقديم الخدمة".

وتابع الزاملي ان "الاستضافة تهدف الى معرفة ما ستقدمه الوزارة في الصيف المقبل، وهل هناك زيادة في ساعات التشغيل، وماهي رؤية الوزارة وهل لديها امكانية لتقليل ساعات الانقطاع، بالاضافة الى معرفة قدرة الوزارة على معالجة مشكلة الغاز الايراني او غيرها، وماهي المعالجات بالنسبة لمحطات الكهربائية العاملة بالغاز".

من جانبه، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله في كلمة له خلال استضافة وزير الكهرباء، ان "هناك علاقة بين ملف الكهرباء واستقرار المشهد السياسي مايضع مسؤولية كبيرة على عاتق مسؤولي الوزارة لتجنب النقمة الشعبية واثارة الاحتجاجات".

ودعا عبدالله "الوزارة الى بذل مساعيها للوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتي لتجهيز الطاقة".