رئيس الجمهورية: ندعم تأمين حقوق الايزيديين وعودة النازحين

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بغداد - ياسين صفوان - شدد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، على تأمين حقوق الايزيديين وتأمين عودة النازحين إلى ديارهم.
وقال صالح في تغريدة عبر تويتر، "احر التهاني والتبريكات لأبناء شعبنا الأصيل من الديانة الايزيدية بمناسبة عيد رأس السنة الايزيدية، متمنياً لهم عاماً سعيداً يسوده السلام".
وجدد الرئيس العراقي، الدعم "لتأمين حقوقهم وعودة النازحين الى ديارهم"، مؤكداً "سنتابع بحرص مع الجهات المعنية والمجتمع الدولي لتحرير ابنائنا المختطفين والمختطفات".
وجدد الرئيس العراقي، الدعم "لتأمين حقوقهم وعودة النازحين الى ديارهم"، مؤكداً "سنتابع بحرص مع الجهات المعنية والمجتمع الدولي لتحرير ابنائنا المختطفين والمختطفات".