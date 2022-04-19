رئيس الجمهورية: ندعم تأمين حقوق الايزيديين وعودة النازحين

وقال صالح في تغريدة عبر تويتر، "احر التهاني والتبريكات لأبناء شعبنا الأصيل من الديانة الايزيدية بمناسبة عيد رأس السنة الايزيدية، متمنياً لهم عاماً سعيداً يسوده السلام".

وجدد الرئيس العراقي، الدعم "لتأمين حقوقهم وعودة النازحين الى ديارهم"، مؤكداً "سنتابع بحرص مع الجهات المعنية والمجتمع الدولي لتحرير ابنائنا المختطفين والمختطفات".

