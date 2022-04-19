'السرعة الزائدة' تخطف حياة رجل في الديوانية

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن فرقها "انتشلت جثة سائق عجلة نوع ريو صالون بعد سقوطها من أعلى جسر في منطقة آل حمد قرب الطريق السريع في حادث سير".

وبينت، أن فرقها "تمكنت من إخراج جثة المتوفي من داخل العجلة بإستخدام اجهزة القطع والفصل ومعدات الإنقاذ الأخرى وتسليمه إلى الطب العدلي وفق السياقات المعتمدة"، مشيرة إلى أن سبب الحادث نتيجة السرعة الزائدة وعدم الإنتباه.

