انت الان تتابع خبر 'السرعة الزائدة' تخطف حياة رجل في الديوانية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، مصرع رجل بعد سقوط عجلته من أعلى جسر في محافظة الديوانية.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن فرقها "انتشلت جثة سائق عجلة نوع ريو صالون بعد سقوطها من أعلى جسر في منطقة آل حمد قرب الطريق السريع في حادث سير".
وبينت، أن فرقها "تمكنت من إخراج جثة المتوفي من داخل العجلة بإستخدام اجهزة القطع والفصل ومعدات الإنقاذ الأخرى وتسليمه إلى الطب العدلي وفق السياقات المعتمدة"، مشيرة إلى أن سبب الحادث نتيجة السرعة الزائدة وعدم الإنتباه.
وبينت، أن فرقها "تمكنت من إخراج جثة المتوفي من داخل العجلة بإستخدام اجهزة القطع والفصل ومعدات الإنقاذ الأخرى وتسليمه إلى الطب العدلي وفق السياقات المعتمدة"، مشيرة إلى أن سبب الحادث نتيجة السرعة الزائدة وعدم الإنتباه.