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الطريقة الأسرع لتحضير كلّاج رمضان

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بغداد - ياسين صفوان - المقادير:

القطر:

420 غ (2 كوب) سكر

375 مل (½1 كوب) ماء

1 ملعقة طعام عصير ليمون

 

للكلاج:

4 رقائق عجينة الكلاّج

400 غ قشطة بقرية مغلية

1 ليتر (4 أكواب) حليب

1 ملعقة صغيرة ماء الزهر

2 ملعقة طعام فستق مبشور

 

طريقة تحضير القشطة:

 - نسخن كوبان من الحليب ونذوب النشاء في الكوب الباقي من الحليب، يضاف إليه السكر ونخلطه معه.

 

- يضاف خليط النشاء إلى الحليب في قدر ونحركه للحصول على طبقة كثيفة

 

- نضيف الكريما الطازجة ونخلطه مع الخليط ثمّ نطفأ النار

 

- نضيف ماء الورد وماء الزهر ونحرك جيداً، وتترك جانباً حتى تبرد

 

الخطوات:

-       نحضر عجينة البقلاوة ثم نقطع شرائح على طول الدائرة بعرض 15 سم.

-       نضع في وسط كل مستطيل ملعقة كبيرة (أو أكثر) من القشطة المطبوخة ونطبق العجين عليها

-       تقلى الحبات بالزيت الحامي

طريقة التقديم:

يرشّ الكلاج المقلي بالسكر البودرة أو يمكن تقديم القطر إلى جانبه

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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