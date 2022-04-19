بشرى سارة لمستفيدي هيئة الحماية الاجتماعية

بغداد - ياسين صفوان - أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، منحة الـ(100) ألف دينار لمستفيدي هيئة الحماية الاجتماعية.



وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة القاضي سالار عبدالستار أعلن اطلاق المنحة الحكومية البالغة (100) ألف دينار لمستفيدي هيئة الحماية الاجتماعية وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتخصيص منحة مالية كبدل (غلاء معيشة)".



ودعا الوزير، المستفيدين من إعانات الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات إلى "مراجعة منافذ توزيع الصرف الإلكتروني لاستلام المنحة المالية".

