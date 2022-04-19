المستقلون: لا اغلبية ولا توافقية بل حكومة كفوءة

لا اغلبية فيها ولا توافقية خريطة طريق تعتمد على حكومة كفوءة مهنية هذا ما طرحه نواب مستقلون خلال مؤتمر صحفي لوحوا فيه بامكانية حل البرلمان في جلسة طارئة ان استمرت الاوضاع تحت مطرقة الانسداد السياسي على حد وصفهم

اغلقوا الابواب وقطعوا الطريق امام من كان يراهنُ على كرتهم في ملعبه، النواب المستقلون او كما يطلق عليهم ببيضة القبان يجددون خارطة طريقهم لتشكيل الحكومة لكن وفق شروط لا تناغم الثلثين ولا حتى الثلث الضامن .. حكومة كفوءة لا توافقية ولا اغلبية

خارطة الطريق التي طرحها المستقلون لا تتوقف عند حكومة كفوءة فحسب بل وجهوا دعوة الى الشعب العراقي للضغط على البرلمان لعقد جلسة طارئة لتصحيح قانون الانتخابات والذهاب الى حل مجلس النواب واجراء انتخابات جديدة

رهان بعض القوى السياسية على النواب المستقلين لمعادلةِ الكفة .. انتهى، والموقف النيابي مستقل لايميلُ لجهة على حساب جهة اخرى هذا ما هو معلن وما خفي سيتضح قريباً وفقا لمتابعين.