اخبار العالم / اخبار العراق

الثلاثاء.. مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة بشأن القدس

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الثلاثاء.. مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة بشأن القدس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفادت وكالة "أ ف ب" نقلاً عن مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد صباح الثلاثاء جلسة مغلقة للبحث في تصاعد حدة التوترات في القدس.
وأشارت إلى أن هذا الاجتماع سينعقد بناء على طلب فرنسا وإيرلندا والصين والنرويج والإمارات، بعدما أدت موجة جديدة من العنف الأحد إلى إصابة أكثر من 20 شخصا داخل المسجد الأقصى في القدس وفي محيطه.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية الاثنين بأن المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا المسجد الأقصى وسط حماية من القوات الإسرائيلية، لليوم الثاني على التوالي.


واعتدت القوات الإسرائيلية على المصلين، تمهيدا لاقتحام مجموعات جديدة من المستوطنين، إلى جانب محاصرتها للمصلى القبلي.

واعتقلت القوات الإسرائيلية 9 فلسطينيين وأصابت عددا من المصلين بعد الاعتداء عليهم إثر اقتحامها المسجد الأقصى، وإخلاء معظم ساحاته بالقوة، لفسح المجال أمام المستوطنين.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا