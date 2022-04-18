بغداد - ياسين صفوان - أعلن جهاز الأمن الوطني، الاثنين، عن اعتقال 14 متهماً بزيادة الأسعار في ثلاث محافظات.



وقال الجهاز في بيان، إن "المفارز الاقتصادية لجهاز الأمن الوطني تمكنت من اعتقال (14) متهماً بالتلاعب بأسعار المواد الغذائية في محافظات نينوى وواسط والبصرة منذ بدء الحملة التي يجريها الجهاز لمراقبة الأسواق التجارية ومتابعة أسعار السلع والمنتجات الغذائية".

وأضاف البيان أن "مفارز الأمن الإقتصادي في محافظة الأنبار ضبطت بالاشتراك مع قسم الرقابة الصحية مخزناً في أحد الأحياء التجارية يحتوي على أكثر من (3) أطنان من مادة الرز المنتهي الصلاحية، واعتقال (6) أشخاص بداخله يقومون بتعبئته باكياس تحمل تاريخ صلاحية جديد لذات العلامة التجارية".