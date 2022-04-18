أوكرانيا تكشف: روسيا تبدأ هجوماً واسعاً شرقي البلاد

ونقلت وكالة رويترز عن قيادة الأركان الأوكرانية قولها إن "التركيز العسكري الرئيسي لروسيا هو السيطرة الكاملة على مناطق دونيتسك ولوغانسك".

وأضافت أن روسيا تكثف عملياتها العسكرية في أجزاء من منطقتي خاركيف ودونيتسك.



وكانت روسيا عدلت، قبل أيام، خططها، وسحبت قواتها من مناطق الشمال، وشددت على أنها ستركز من الآن فصاعدا على "تحرير" إقليم دونباس.