انت الان تتابع خبر واشنطن تعلن مقاطعتها لجلسات مجموعة العشرين اذا شاركت فيها روسيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية للصحافيين، اليوم الإثنين، أنّ وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين التي ستمثل الولايات المتحدة هذا الأسبوع خلال قمة مجموعة العشرين ستقاطع جلسات معيّنة إذا شاركت فيها روسيا.
وقالت الوزارة في بيان محذرة من أنّ "الولايات المتحدة وحلفاءها "سيواصلون جهودهم الموحّدة لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا".
وأشار مسؤول في وزارة الخزانة إلى أنّ "الذين سيحاولون الافلات من هذه العقوبات سيتم استهدافهم".
وأشار مسؤول في وزارة الخزانة إلى أنّ "الذين سيحاولون الافلات من هذه العقوبات سيتم استهدافهم".