واشنطن تعلن مقاطعتها لجلسات مجموعة العشرين اذا شاركت فيها روسيا

وقالت الوزارة في بيان محذرة من أنّ "الولايات المتحدة وحلفاءها "سيواصلون جهودهم الموحّدة لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا".

وأشار مسؤول في وزارة الخزانة إلى أنّ "الذين سيحاولون الافلات من هذه العقوبات سيتم استهدافهم".

