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ملف الحكومة وأزمة الانسداد وتصاعد الفقر في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = الإطار يتحدث عن انفراجة قريبة للازمة السياسية.. ويحسم الجدل بشأن حل برلمان.
= لاتوافقية ولا اغلبية.. المستقلون يدعون لتشكيل حكومة كفوءة.. ويطرحون خريطة طريق لانهاء الانسداد.

= الكشف عن شبهات فساد في ملف العقبة النفطي.. ونواب يعدون المشروع تبديدا للثروات.

= رغم ارتفاع أسعار النفط.. استمرار تصاعد نسبة الفقر في البلاد.. والحكومة عاجزة عن تقديم الحلول.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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