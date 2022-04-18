انت الان تتابع خبر ملف الحكومة وأزمة الانسداد وتصاعد الفقر في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الإطار يتحدث عن انفراجة قريبة للازمة السياسية.. ويحسم الجدل بشأن حل برلمان.
= لاتوافقية ولا اغلبية.. المستقلون يدعون لتشكيل حكومة كفوءة.. ويطرحون خريطة طريق لانهاء الانسداد.
= رغم ارتفاع أسعار النفط.. استمرار تصاعد نسبة الفقر في البلاد.. والحكومة عاجزة عن تقديم الحلول.
= الكشف عن شبهات فساد في ملف العقبة النفطي.. ونواب يعدون المشروع تبديدا للثروات.
= رغم ارتفاع أسعار النفط.. استمرار تصاعد نسبة الفقر في البلاد.. والحكومة عاجزة عن تقديم الحلول.