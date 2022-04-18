انت الان تتابع خبر البيت الابيض يعلن عن قمة دولية لاحتواء تفشي وباء كوفيد-19 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال البيت الابيض في بيان ان "اللقاء الافتراضي ستشترك في رئاسته الولايات المتحدة، وألمانيا التي تتولى حاليا قيادة مجموعة السبع، وإندونيسيا التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين، والسنغال التي تترأس الاتحاد الإفريقي، وبيليز التي تتولى قيادة مجموعة دول الكاريبي (كاريكوم).وذكرت منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، في تقرير أسبوعي لها عن الجائحة، نشر الثلاثاء الماضي، إن أكثر من 7 ملايين حالة جديدة تم الإبلاغ عنها، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 24% مقارنةً بالأسبوع السابق لنشر التقرير.

وانخفض العدد الأسبوعي لوفيات كورونا في جميع أنحاء العالم بنسبة 18%، ليصل إلى أكثر من 22 ألف حالة.

واشارت المنظمة الى إن "هذه الانخفاضات "يجب تفسيرها بحذر" لأن الكثير من الدول التي شهدت انحساراً في تفشي الفيروس غيّرت استراتيجيات الاختبار الخاصة بها، وهو ما يعني الكشف عن عدد أقل بكثير من الحالات".



وتتراجع الإصابات والوفيات الجديدة في أنحاء العالم، وبينها منطقة غرب المحيط الهادئ، ولكن موجة جديدة من الإصابات تسببت في اتخاذ إجراءات إغلاق صارمة بالصين.

وفي بيان منفصل، قالت منظمة الصحة الأسبوع الماضي إن "علماء في بوتسوانا وجنوب إفريقيا اكتشفوا متحورين جديدين من أوميكرون، أطلِق عليهما "بي. إيه. 2"، و"بي. إيه. 5"، لكنهم لا يعلمون مدى خطورتهما بعد".

وذكرت منظمة الصحة أنه "لا يوجد دليل حتى الآن على أن المتحورين الفرعيين الجديدين ينتشران بشكل مختلف عن المتحور الأصلي أوميكرون".

