العراق.. عواصف ترابية وإنخفاض في الحرارة بدءاً من هذا الموعد

وذكر بيان للهيئة ورد لـ الخليج 365، إنه "بمتابعة مدير عام الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي علي محسن هاشم أصدر قسم التنبؤ الجوي، اليوم، الإثنين الموافق 18 نيسان 2022، تقريره الخاص للحالة الجوية لتصاعد الغبار الذي تشهده البلاد خلال اليومين وابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 19 نيسان 2022 وليوم الأربعاء الموافق 20 نيسان 2022".وأضافت، أنه "تتأثر البلاد ابتداءً من مساء اليوم الإثنين الموافق 18 نيسان 2022 بامتداد منخفض جوي من الجزيرة العربية ليكون الطقس في مناطق البلاد كافة غائم جزئي مع ارتفاع في درجات الحرارة ورياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة من (10-20) كم/ س".

وقال مدير قسم التنبؤ الجوي حيدر حبيب، وفق البيان، إنه "سوف يستمر تأثير هذا المنخفض حتى مساء يوم الثلاثاء الموافق 19 نيسان 2022 حيث يتقدم امتداد مرتفع جوي من البحر المتوسط مسبباً انخفاضاً في درجات الحرارة تتراوح (4-5) درجات مئوية وتتحول الرياح إلى شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/ س ابتداءً من الأقسام الغربية مسببة تصاعداً للغبار، وترد بمدى الرؤية من (3-4) كم وفي العواصف الترابية أقل من 1000م".

وبحسب التقرير، فإن "تأثير المرتفع الجوي لطقس صباح الأربعاء الموافق 20 نيسان 2022 سيكون مغبراً وفرصة لحدوث عواصف ترابية في عدة أماكن من البلاد خاصة في المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة ترد في مدى الرؤية ليصل إلى (1-3) كم وفي العواصف أقل من 1000م يتحسن الطقس تدريجياً بعد ظهر يوم الخميس 21نيسان 2022".

