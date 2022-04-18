الزاملي يدعو لتعديل هذه القوانين

وقال مكتب الزاملي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل احمد بنيه اللامي رئيس هيأة ذوي الاعاقة، وسالم جمعة مدير عام الدائرة الادارية والمالية في الهيأة ، بحضور النائب محمد جبر الكعبي، لبحث ملف ذوي الاعاقة واحتياجاتهم، وسبل تقديم الدعم الكافي لهذه الشريحة".وطالب الزاملي، وفق البيان، الهيأة "بضرورة العمل على انشاء قاعدة بيانات متكاملة لذوي الاعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتحرك الجاد لتأهيلهم عن طريق فتح دورات تدريبية مهنية لهم وامكانية منحهم القروض بما يناسب وضعهم الصحي، فيما دعا الى اهمية التنسيق مع وزارة المالية لتأمين رواتب المضافين الجدد على بيانات ذوي الاعاقة".

وأشار إلى أن "مجلس النواب حريص على تعديل التشريعات الضامنة للحقوق المالية والقانونية لشرائح ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، فضلا عن الفئات المستحقة للرعاية الاجتماعية، وبما يضمن زيادة رواتب المعين المتفرغ".

