عدنان حمد يشن هجوماً نارياً على الاتحاد الآسيوي

وكتب المدير الفني لمنتخب الأردن عبر حسابه في (فيسبوك) : "دوري أبطال آسيا الذي يقام بنظام التجمع، لا يمكن تسميته كذلك، فهو يقام في بلد واحد خلال 3 أسابيع".

وتابع: "أريد أن أعرف من هو العبقري الذي يخطط لكرة القدم الآسيوية، عندما اختار أن يكون هذا التجمع خلال شهر رمضان؟".



وأضاف: "الإتحاد الآسيوي هو الوحيد في كل الاتحادات القارية، الذي يحشر بطولاته بهذه الطريقة البائسة، ويحرم الفرق وحتى المنتخبات من عدالة الفرص، باللعب على أرضها، وفي فترات متباعدة".

وأكمل حمد: "ليس هناك أي تفسير مقنع لهذا التنظيم الغريب الذي جعل كرة القدم في آسيا في أسوأ حال، بسبب التخبط وسوء التخطيط، والفشل المستمر في القدرة على تنظيم البطولات بالشكل الذي يطور من المنافسة".

