انت الان تتابع خبر بعد تأهله الى دوري الكرة الممتاز.. نادي كربلاء يشكو من ضائقة مالية حادة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في ظل الازمة المالية التي تعاني منها البلاد، والتي أثرت على جميع القطاعات الحكومية والاهلية، بما فيها القطاع الرياضي،، يعاني نادي كربلاء الرياضي، من ضائقة مالية حادة وذلك بعد تأهله الى دوري الكرة الممتاز، في وقت طالبت ادارة النادي بضرورة دعمه لتقديم افضل النتائجبأمكانيات بسيطة ورغم الازمة المالية التي عصفت باسوار العميد الكربلائي، الا انه استطاع العودة مجددا إلى دوري الاضواء مرة أخرى ليتجدد الأمل ويرتفع سقف المطالب بدعم الأخضر الكربلائي من قبل الحكومة المحلية ووزارة الشباب والرياضة

رجال الأعمال ووجهاء المحافظة لم يقفوا مكتوفي الأيدي.. بل تبرعوا بمبالغ مالية لمساعدة النادي في عبور ضائقته المالية، التي من الممكن أن تؤثر سلبا على نتائجه خلال المرحلة المقبلة



يذكر أن نادي كربلاء الرياضي تأهل الى دوري الكرة الممتاز برصيد سبع وأربعين نقطة بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي الناصرية بثلاثية نظيفة.