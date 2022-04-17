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انت الان تتابع خبر أوليفر كان: صفقة هالاند غير مجدية من الناحية المالية للبايرن والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-04-17 | 17:22
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أكد الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أوليفر كان، أن صفقة انتقال النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم دورتموند لصفوف فريقه، غير مجدية من الناحية المالية.
وقال كان في لقاء ببرنامج "دوبل باس" التليفزيوني: "لن نقوم بعملنا إذا لم نهتم بمهاجم شاب، هالاند مهاجم رائع للغاية وسيكون لاعبا ممتازا للمستقبل، ورغم ذلك فإن قيمته المالية وراتبه، بعيدان تماما عما نفكر فيه".
وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد المهاجم النرويجي 75 مليون يورو، ويمكنه مغادرة دورتموند بعد الموسم الجاري.
وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد المهاجم النرويجي 75 مليون يورو، ويمكنه مغادرة دورتموند بعد الموسم الجاري.
وفي الوقت الذي أبعد فيه بايرن نفسه عن صفقة انتقال هالاند، فإنهم ما زالوا بحاجة للتعامل مع مسألة تجديد عقد الهداف روبرت ليفاندوفسكي.
ويمتد عقد المهاجم البولندي مع الفريق حتى حزيران عام 2023، لكن كان أكد أن بايرن عقد بالفعل محادثات مع اللاعب ووكيله لتمديد العقد.
واستبعد كان إمكانية رحيل ليفاندوفسكي هذا الصيف، بعدما تحدثت تقارير عن اقتراب اللاعب من الانضمام إلى برشلونة الإسباني بعد نهاية الموسم الجاري.
المحرر: سعد أحمد
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