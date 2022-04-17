الملا: زمن الاعتقالات العشوائية انتهى ونعمل على معالجة اثاره

جاء ذلك خلال مقابلة الملا لوالدة معتقل يدعى "عمر" بسبب تشابه أسماء، حيث تم الإفراج عنه بعد متابعة تمت مع جهاز الأمن الوطني.

وأضاف، أن "قصة عمر هي رسالة إلى المجتمع والأجهزة الأمنية بأن عمليات الاعتقال لن تمر دون مراقبة ومتابعة".

