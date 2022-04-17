انت الان تتابع خبر الملا: زمن الاعتقالات العشوائية انتهى ونعمل على معالجة اثاره والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد القيادي في تحالف عزم حيدر الملا، اليوم الأحد، أن زمن الاعتقالات العشوائية انتهى، فيما لفت إلى العمل على معالجة اثار زمن الاعتقالات العشوائية.
جاء ذلك خلال مقابلة الملا لوالدة معتقل يدعى "عمر" بسبب تشابه أسماء، حيث تم الإفراج عنه بعد متابعة تمت مع جهاز الأمن الوطني.
وأضاف، أن "قصة عمر هي رسالة إلى المجتمع والأجهزة الأمنية بأن عمليات الاعتقال لن تمر دون مراقبة ومتابعة".
وأضاف، أن "قصة عمر هي رسالة إلى المجتمع والأجهزة الأمنية بأن عمليات الاعتقال لن تمر دون مراقبة ومتابعة".