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الملا: زمن الاعتقالات العشوائية انتهى ونعمل على معالجة اثاره

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بغداد - ياسين صفوان - أكد القيادي في تحالف عزم حيدر الملا، اليوم الأحد، أن زمن الاعتقالات العشوائية انتهى، فيما لفت إلى العمل على معالجة اثار زمن الاعتقالات العشوائية.
جاء ذلك خلال مقابلة الملا لوالدة معتقل يدعى "عمر" بسبب تشابه أسماء، حيث تم الإفراج عنه بعد متابعة تمت مع جهاز الأمن الوطني.

وأضاف، أن "قصة عمر هي رسالة إلى المجتمع والأجهزة الأمنية بأن عمليات الاعتقال لن تمر دون مراقبة ومتابعة".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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