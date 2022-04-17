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انت الان تتابع خبر حكيم شاكر: مواجهة الشباب ستكون صعبة لكنها ليست مستحيلة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-04-17 | 16:32
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أكد المدير الفني لنادي القوة الجوية حكيم شاكر، اليوم الاحدن ان اللعب الرجولي وقوة الالتحامات، ستحقق الفوز على الشباب السعودي، غدا الاثنين، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.
وقال شاكر في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "فريقنا يتحسن تدريجيا وسوف نظهر بشكل مميز في مباراة الغد، إذا لعبنا بمستوانا الحقيقي سوف نتأهل للدور المقبل".
واضاف: "الشباب فريق كبير وله إنجازاته ويجب أن نعامله معاملة خاصة، ومواجهتهم ستكون صعبة لكنها ليست مستحيلة".
واوضح المدير الفني للقوة الجوية: "القيمة السوقية للشباب، دفعتنا لأسلوب القوة والالتحامات واللعب الرجولي أمامهم، وهذا هو أسلوب الكرة العراقية ولا يوجد ضرب متعمد بالمباراة السابقة أمامهم".
واختتم: "في المباراة السابقة فرضنا أسلوبنا على الشباب، ودرسنا أدائهم ولديهم نقاط قوة ممتازة ونطمح أن نتغلب عليهم".
واضاف: "الشباب فريق كبير وله إنجازاته ويجب أن نعامله معاملة خاصة، ومواجهتهم ستكون صعبة لكنها ليست مستحيلة".
واوضح المدير الفني للقوة الجوية: "القيمة السوقية للشباب، دفعتنا لأسلوب القوة والالتحامات واللعب الرجولي أمامهم، وهذا هو أسلوب الكرة العراقية ولا يوجد ضرب متعمد بالمباراة السابقة أمامهم".
واختتم: "في المباراة السابقة فرضنا أسلوبنا على الشباب، ودرسنا أدائهم ولديهم نقاط قوة ممتازة ونطمح أن نتغلب عليهم".
المحرر: سعد أحمد
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