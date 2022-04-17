انت الان تتابع خبر الحلبوسي يهنئ بعيد الفصح والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - هنأ رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، في عيد الفصح المجيد.
وقال الحلبوسي في تغريدة عبر تويتر، "في عيد الفصح المجيد، نتقدَّم بأسمى آيات التهاني والتبريك لأبناء شعبنا المسيحيين".
وأضاف، "سائلين الله القدير أن يعيده بالأمن والوئام والمحبة والسلام، في ظل وطن عزيز موحَّد بكل أطيافه وقومياته وأديانه".
وأضاف، "سائلين الله القدير أن يعيده بالأمن والوئام والمحبة والسلام، في ظل وطن عزيز موحَّد بكل أطيافه وقومياته وأديانه".