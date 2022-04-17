الحلبوسي يهنئ بعيد الفصح

وأضاف، "سائلين الله القدير أن يعيده بالأمن والوئام والمحبة والسلام، في ظل وطن عزيز موحَّد بكل أطيافه وقومياته وأديانه".

وقال الحلبوسي في تغريدة عبر تويتر، "في عيد الفصح المجيد، نتقدَّم بأسمى آيات التهاني والتبريك لأبناء شعبنا المسيحيين".

بغداد - ياسين صفوان - هنأ رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، في عيد الفصح المجيد.

محمد يوسف

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