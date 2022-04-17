الكاظمي: ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع وحدات العناية بالاطفال الخدج

بغداد - ياسين صفوان - شدد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع نصب وحدات العناية بالاطفال الخدج في العراق.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "ترأس اجتماعا لفريق مشروع العناية بالاطفال الخدج في العراق، ومتابعة تتفيذ نصب وحدات العناية بهم في المستشفيات المتخصصة، حيث استمع الى شرح مفصل عن المشروع الذي يتكون من 22 وحدة لرعاية الاطفال الخدج، ويهدف الى سد النقص في المنظومة الصحية العراقية في هذا المجال".



واثنى رئيس مجلس الوزراء، على "المشروع والعاملين عليه، واكد على اهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع الصحية المتطورة التي تهدف الى الارتقاء بالواقع الصحي في عموم البلاد، مشدداً على ضرورة الاسراع في تنفيذ المشروع وتذليل جميع العقبات التي قد تواجهه".