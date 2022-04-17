طائرات الـ F16 تغير على مفرزة لداعش في ديالى

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن تنفيذ ثلاث ضربات جوية استهدفت مفرزة لعناصر تنظيم داعش في ديالى.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة وبحسب معلومات استخبارية من قبل جهاز الامن الوطني، ومتابعة من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات ال F16 العراقية ثلاث ضربات جوية استهدفت خلالها مفرزة من عناصر عصابات داعش الإرهابية في منطقة نارين".



وأضافت، أنه "شرعت قطعات الجيش العراقي ضمن قيادة عمليات ديالى بالتوجه الى المنطقة المستهدفة لتفتيش المكان، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً ".

