انت الان تتابع خبر العمل تحدد موعد اطلاق منحة الـ100 ألفاً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة العمل في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تم الاتفاق من خلال الاجتماع الذي جرى في مصرف الرافدين بحضور كل من مدير عام الصندوق وممثل الدائرة القانونية في هيئة الحماية الاجتماعية على إطلاق مبلغ الاعانة خلال الأيام القليلة المقبلة".



وكان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق على منح مبلغ (100) ألف دينار لكل اسرة فقيرة تستلم اعانة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والمتقاعدين والموظفين الذين تقل رواتبهم عن (500) ألف دينار.