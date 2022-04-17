انت الان تتابع خبر بتهمة 'الاحتيال'.. اعتقال نائبة رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ألقي القبض على شهره موسوي، نائبة رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، بتهمة الاحتيال فيما يتعلق بقضية عملة مشفّرة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد.
وذكرت وكالة "مهر"، أنه تم اعتقال نائبة الرئيس المكلفة بشؤون المرأة، شهره موسوي، في أعقاب "عدة شكاوى".
وفي شباط الماضي، أقيل رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، شهاب الدين عزيزي خادم، بعد عام من توليه منصبه.
وكانت صحيفة "إيران" الحكومية اليومية، قد اتهمته بـ"نقص في الشفافية المالية" و"توقيع عقد مع شركة صهيونية لاستيراد تقنية حكم فيديو المساعد (فار)".
كما ذكرت وكالة "إيرنا" الرسمية، أن زوج نائبة الرئيس شهرة معتقل أيضا في قضية العملة المشفرة.
وفي شباط الماضي، أقيل رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، شهاب الدين عزيزي خادم، بعد عام من توليه منصبه.
وكانت صحيفة "إيران" الحكومية اليومية، قد اتهمته بـ"نقص في الشفافية المالية" و"توقيع عقد مع شركة صهيونية لاستيراد تقنية حكم فيديو المساعد (فار)".