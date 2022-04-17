لاعب أرجنتيني: رونالدو الأعظم.. وأغويرو يرد: لأنك لم تلعب مع ميسي!

ولم يشارك اللاعب الشاب في المباراة، حيث جلس على مقاعد البدلاء، واكتفى بمشاهدة زميله في الفريق، كريستيانو رونالدو وهو يهز شباك نوريتش بثلاثة أهداف "هاتريك"، قادت "الشياطين الحمر" للفوز بنتيجة 3-2.

وبدلا من أن يحتفظ رونالدو بكرة "الهاتريك" كما جرت العادة، منحها إلى غارناتشو.

ونشر غارناتشو بعد اللقاء على "إنستغرام"، صورة له إلى جانب رونالدو ممسكا بالكرة التي منحها له الدون البالغ من العمر 37 عاما، وكتب الناشئ الأرجنتيني على الصورة: "الأعظم في كل الأوقات".

ولكن رد عليه أغويرو في التعليقات: "لأنك لم تلعب مع ليونيل ميسي حتى الآن"، أسطورة الكرة الأرجنتينية.