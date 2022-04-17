دبلوماسي أوروبي سابق يذكر واشنطن بـ'فضيحة' غزو العراق

بغداد - ياسين صفوان - وصف السفير الفرنسي السابق لدى واشنطن، المندوب السابق لبلاده لدى الأمم المتحدة، جيرارد آرو، الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 بـ"الفضيحة"، وانتقد بشدة سياسة الكيل بمكيالين الغربية.

وقال السفير الفرنسي السابق في تعليقه على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إنه عند إدانة تصرفات موسكو، "يجب على القوى الغربية أن تأخذ في الاعتبار أن دولا مثل الصين والهند وجنوب إفريقيا لم تصوت ضد الجانب الروسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

ولفت آرو في مقابلة مع صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية إلى أن "الغرب لم يدن غزو الولايات المتحدة للعراق، في حين يسعى الآن لإدانة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن هذا "مثال على سياسة الكيل بمكيالين".

وفي مقارنة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية كأكبر قوتين اقتصاديتين، قال السفير الفرنسي السابق: "انظروا إلى التدخل العسكري للولايات المتحدة، وألقوا نظرة على الصين في الثلاثين سنة الماضية. لا يوجد تدخل عسكري صيني في الثلاثين سنة الماضية. من الجانب الأمريكي، لديك قائمة طويلة من التدخلات العسكرية".

وأضاف: "يجب على الغرب أن يأخذ ذلك في عين الاعتبار، ربما من أجل تغيير سلوكنا. لكن أعلم أن الأمريكيين لن يغيروا سلوكهم. هذا فعلا جزء من طبيعتهم، فهم يعتقدوون أنهم منارة الحرية في العالم".