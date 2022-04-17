انت الان تتابع خبر الثروة والجوائز وألبومات.. كل ما تريد معرفته عن الفنان العراقي 'كاظم الساهر' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وُلِدَ الفنان العراقي كاظم الساهر عام 1957 في مدينة الموصل بالعراق لأسرة كبيرة فقيرة حيث كان له 9 أشقاء.

عاش الساهر حياة فقيرة في الموصل قبل أن ينتقل مع أسرته إلى منطقة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد.

كما ويعتبر الساهر من أشهر المغنين في الوطن العربي فرغم عدم اتجاهه للأغاني الشبابية كالعديد من الفنانين الآخرين.

لقب الساهر بألقاب عديدة أهمها "سفير الأغنية العراقية" و"قيصر الأغنية العربية" الذي منحه إياه الشاعر السوري الراحل نزار قباني.



أهم 10 معلومات عن كاظم الساهر:

1- اضطر بسبب فقر عائلته الاعتماد على نفسه حيث يعمل من سن صغيرة في بيع المثلجات ثم في أحد مصانع النسيج.

2- استطاع “قيصر الأغنية العربية” جمع ثمن أول آلة موسيقية له وهي القيثارة وذلك بعد أن باع دراجته كذلك عندما كان في سن العاشرة.

4- عمل الفنان العراقي في بداية حياته أستاذا لماده التاريخ ثم التحق بالجيش العراقي أثناء الحرب مع إيران.

5- يعرف عن كاظم الساهر بأنه لحّن جميع أغانيه بنفسه حتى الآن باستثناء بعض الأغاني القليلة التي استعان فيها بملحنين آخرين.

6- تقدر الثروة الصافية للنجم العراقي كاظم الساهر ب 23 مليون دولار.

7- تزوج "قيصر الأغنية العربية" مرة واحدة من ابنة عمه وانتهى الزواج بالطلاق بعد أن رزق بولدي وسام وعمر في 1981 و1987.

ويقول عن هذه التجربة الزوج حين كان عمره 19 عامًا: “ربما الزواج المبكر سبب فشل زيجتي الوحيدة، تزوجت وعمري 19 عامًا، وكانت هي بنفس السن تقريبًا، لم نكن ناضجَين".

وعن سبب عدم زواجه مرة ثانية قال: "لم أجد سيدة ممن أحببتهم تمكنت من إيصال العلاقة لحد الزواج".

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8- حصل الساهر على مفتاح مدينة فاس الأثرية العريقة، وهو ثاني من يحصل على هذا المفتاح بعد عملاق الطرب الحلبي صباح فخري.

9- أصبح "قيصر الأغنية العربية" سفير النوايا الحسنة لرعاية أطفال العالم من قبل منظمة اليونيسيف في مايو عام 2011.

10- حصلت أغنية "أنا وليلى" على المركز السادس عالميًا باستفتاء أجرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

الجوائز التي حصل عليها كاظم الساهر:

-أوسكار الأغنية العربية وسفير الأغنية العربية عام 1996 من بغداد.

-قلادة الإبداع من بغداد عام 1997.

-أفضل فيديو كليب في مهرجان الأغنية المصورة بالإسكندرية عام 1999 عن أغنية "أكرهها".

-وسام الاستحقاق من وزارة الثقافة التونسية عام 2000.

-أفضل مطرب عربي وفارس القصيدة والأغنية العربية في 2001 في مصر في مهرجان الأغنية الدولي السابع.

-كما حصد وسام التفوق بوصية من الملك حسين عام 2001.

-أفضل مطرب في الشرق الأوسط استفتاء أجرته للإذاعة البرازيلية عام 2002.

-جائزة موسيقى العالم عن فئة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإيران وجائزة المستمعين عام 2004.

-أفضل مطرب عربي في لبنان ثلاث مرات (أعوم 2001 و2004 و2012).



أبرز ألبومات كاظم الساهر:

-الألبومات: شجرة الزيتون 1984، غزال 1989، العزيز 1990، لا يا صديقي 1991، أفراح 1992، بانت ألاعيبك 1993.

-سلامتك من الآه 1994، بعد الحب 1995، اغسلي البرد 1996، مدرسة الحب 1997، أنا وليلى 1998، حبيبتي والمطر 1999.

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-الحب المستحيل 2000، أبحث عنك 2001، قصة حبيبين 2002، حافية القدمين 2003،إلى تلميذة 2004، ملينا البعد 2005.

-انتهى المشوار 2006، يوميات رجل مهزوم 2007، صور 2008، الرسم بالكلمات 2009، لا تزيديه لوعة 2011، كتاب الحب 2016.