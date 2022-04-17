انت الان تتابع خبر القبض على أكثر من 40 أجنبيا حاولوا التسلل إلى العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الأحد، القبض على 43 متسللا يحملون الجنسية الآسيوية حاولوا الدخول الى الأراضي العراقية بصورة غير قانونية عبر محافظة السليمانية.