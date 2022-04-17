الرشيد يقرر منح سلفة لموظفي العقود في دوائر الدولة ويحدد فائدتها

وذكر المصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "أطلق سلفة لموظفي العقود الذين تم تكييف عقودهم استنادا لقرار ٣١٥ لسنة 2019، من دون كفيل بشرط ان تكون رواتبهم موطنة لدى المصرف".

وأشار إلى أن "مبلغ السلفة كحد أعلى خمسة ملايين دينار، وبمدة سداد خمس سنوات، وبفائدة تبلغ خمس بالمئة"، لافتاً إلى أن "التقديم سيكون من خلال تطبيق مصرف الرشيد، ولايوجد وسيط بينه وبين المستفيد".

