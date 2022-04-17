انت الان تتابع خبر الرشيد يقرر منح سلفة لموظفي العقود في دوائر الدولة ويحدد فائدتها والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن مصرف الرشيد، اليوم الأحد، منح سلفة لموظفي دوائر الدولة بصفة عقود من دون كفيل، فيما حدد فائدتها ومدة سدادها.
وذكر المصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "أطلق سلفة لموظفي العقود الذين تم تكييف عقودهم استنادا لقرار ٣١٥ لسنة 2019، من دون كفيل بشرط ان تكون رواتبهم موطنة لدى المصرف".
وأشار إلى أن "مبلغ السلفة كحد أعلى خمسة ملايين دينار، وبمدة سداد خمس سنوات، وبفائدة تبلغ خمس بالمئة"، لافتاً إلى أن "التقديم سيكون من خلال تطبيق مصرف الرشيد، ولايوجد وسيط بينه وبين المستفيد".
وأشار إلى أن "مبلغ السلفة كحد أعلى خمسة ملايين دينار، وبمدة سداد خمس سنوات، وبفائدة تبلغ خمس بالمئة"، لافتاً إلى أن "التقديم سيكون من خلال تطبيق مصرف الرشيد، ولايوجد وسيط بينه وبين المستفيد".