إصابات بإطلاق نار داخل مجمع تجاري أميركي

وقالت إدارة شرطة كولومبيا على تويتر "تأكدنا من وقوع إصابات خلال الواقعة وهم يتلقون الرعاية الطبية".

وأضافت الشرطة أن حجم الإصابات غير معروف في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن الضباط يخلون المركز التجاري (كولومبيا سنتر) وينقلون الناس إلى مكان آمن".



وفي وقت سابق من أبريل الجاري، شهدت مدينة نيويورك، حادث مروعا لإطلاق النار، في واقعة تعيد الجدل بشأن تزايد العنف وحق حيازة السلاح في البلاد، بموجب التعديل الثاني من دستور الولايات المتحدة.

وأسفر حادث إطلاق النار عن إصابة 13 شخصا داخل المترو في حي بروكلين، فيما تم العثور على عبوات ناسفة، وفق الدفاع المدني والشرطة.