سكرتير الحزب الشيوعي يعلق على التظاهرات الأخيرة

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، السبت، أن التظاهرات الأخيرة التي خرجت في بغداد والمحافظات جوهرها الأزمات.



وقال فهمي خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "التظاهرات في عدة محافظات وبعض الشعارات متنوعة جوهرها الأزمات".

وأضاف أن "هذه المرة مركزة على الانسداد السياسي".

وبشأن دعوات حل البرلمان، قال فهمي إن "البرلمان لا ينحل إلا بإرادة نوابه"، معتبراً أن "البرلمان الحالي لا يمثل سوى 10% من الناس".

وشهدت بغداد والمحافظات خلال الأيام الماضية تظاهرات عدة شملت مطالبات بإنهاء الانسداد السياسي والتعيينات.