بـ 10 طعنات.. اعتقال شاب قتل امرأة في الديوانية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت شرطة الديوانية، السبت، عن اعتقال شاب طعن امرأة كبيرة في السن 10 طعنات.

وقالت الشرطة في بيان، إنه "بمتابعة شخصية من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت اللواء محمد كاظم الزركاني تمكنت قوة من مركز شرطة الإصلاح في الديوانية من القاء القبض على أحد المتهمين بالقتل والذي يبلغ من العمر 22 سنة بعد ساعات قليلة على ارتكاب جريمته التي راحت ضحيتها امرأة كبيرة تبلغ من العمر 69 سنة".

وأضاف البيان أن المعتقل "قام بطعنها بأكثر من 10 طعنات بواسطة سكين وذلك بسبب مشاكل سابقة ما بين العائلتين".