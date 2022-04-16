انت الان تتابع خبر شاهدوا في نشرة السومرية.. جدل حل البرلمان ومعضلة الموازنة وفاجعة المحاويل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = ارتفاع حصيلة فاجعة المحاويل الى ثلاث عشرة وفاة.. وحادث الانبار يحصد حياة اربعة منتسبين في الحشد.
= الاتحاد الوطني يستبعد الذهاب لحل البرلمان.. ودولة القانون يحذر من اعادة الانتخابات.
= دعوات لايجاد مخرج قانوني لتمرير الموازنة.. واتهامات تطال رئاسة البرلمان بالالتفاف على الدستور.
= استشهاد مقاتلين اثنين بتعرض ارهابي في صلاح الدين.. وأربعة أطواق أمنية لحماية بغداد في رمضان.