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شاهدوا في نشرة السومرية.. جدل حل البرلمان ومعضلة الموازنة وفاجعة المحاويل

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بغداد - ياسين صفوان - = ارتفاع حصيلة فاجعة المحاويل الى ثلاث عشرة وفاة.. وحادث الانبار يحصد حياة اربعة منتسبين في الحشد.
= الاتحاد الوطني يستبعد الذهاب لحل البرلمان.. ودولة القانون يحذر من اعادة الانتخابات.

= دعوات لايجاد مخرج قانوني لتمرير الموازنة.. واتهامات تطال رئاسة البرلمان بالالتفاف على الدستور.

= استشهاد مقاتلين اثنين بتعرض ارهابي في صلاح الدين.. وأربعة أطواق أمنية لحماية بغداد في رمضان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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