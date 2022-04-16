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الدفاع الروسية تعلن تدمير مصنع إنتاج المدرعات في كييف

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بغداد - ياسين صفوان - قالت وزارة الدفاع الروسية إن سلاح الجو دمر 67 منطقة تمركز فيها عناصر ومعدات عسكرية أوكرانية، كما تم إسقاط مقاتلة من طراز "سو-25" جنوبي مدينة إيزيوم.
وجاء في التقرير اليومي عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا:

-تدمير مصنع إنتاج المدرعات في كييف وورشة صيانة وإصلاح المعدات العسكرية في نيكولاييف، خلال الليل، بصواريخ عالية الدقة بعيدة المدى.


-إصابة وتدمير 16 هدفا وموقعا عسكريا أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة، ببولتافا وأوديسا وغوساروفكا

-ليلا، دمرت قواتنا الجوية 67 منطقة تجمع عسكرية.

- إسقاط مقاتلة أوكرانية طراز Su-25على بعد 15 كيلومترا جنوب إيزيوم.

-أصابت القوات الصاروخية والمدفعية 811 هدفا، منها: 43 موقعا لقيادة القوات الأوكرانية، و8 قوافل مزودة بوقود للمعدات العسكرية، بالإضافة إلى 760 منطقة تجمع عسكري.

-إجمالا، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير: 133مقاتلة ، 458 طائرة بدون طيار ، 246 نظامًا صاروخيا مضادا للطائرات، و 2246 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و 252 قاذفة صواريخ متعددة، و981 مدفع وهاون بالإضافة إلى 2146 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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