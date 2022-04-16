القبض على 5 متهمين لتنفيذهم 'الدكة العشائرية' جنوبي العراق

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم السبت، القبض على (5) متهمين إثر مشاجرة عشائرية في إحدى مناطق قضاء قلعة صالح جنوبي المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قوة أمنية من قسم شرطة قضاء قلعة صالح جنوبي مدينة العمارة بالاشتراك مع قوة من الجيش العراقي وبعد سماع صوت إطلاق نار في إحدى مناطق القضاء سارعت بالتوجه إلى مكان الحادث وإجراء عمليات التفتيش بحثاً عن المتورطين بإطلاق العيارات النارية، ليتم القبض على خمسة متهمين من أطراف المشاجرة والمتسببين بإطلاق العيارات النارية".



واشارت الى، "اتخاذ بحقهم الإجراءات القانونية فور إلقاء القبض عليهم أصولياً".

