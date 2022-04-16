على ضفاف دجلة.. الثقافة تقيم معرض الكتاب الشامل (صور)

بغداد - ياسين صفوان - أقامت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، بالتعاون مع المركز الثقافي البغدادي على ضفاف نهر دجلة الخير قرب تمثال المتنبي، معرض الكتاب الشامل، ضمن نشاطات ليالي رمضان الثقافية.



وضم المعرض إصدارات دار الشؤون الثقافية العامة، ودار المأمون للترجمة والنشر، ودار الثقافة والنشر الكوردية، ودار ثقافة الأطفال والهيئة العامة للآثار والتراث، بالإضافة لمجموعة من دور النشر المحلية، التي قدمت أكثر من خمسة الاف عنوان، تنوعت بمختلف صنوف المعرفة والثقافة والعلوم والتأريخ والآثار والمؤلفات والشعر والقصة والأدب وقصص الأطفال.



وشاركت دار الشؤون الثقافية العامة بالعديد من إصداراتها ومطبوعاتها من الكتب والمجلات الثقافية والأدبية والشعرية.

كما شاركت دار المأمون للترجمة والنشر بعرض (150) عنواناً من الإصدارات الحديثة والقديمة.

وعرضت الهيئة العامة للآثار والتراث أكثر من (49)عنوانا خاصا بالمطبوعات الاثارية والتراثية إضافة إلى مجلتي المسكوكات وسومر.

وقدمت دار ثقافة الأطفال أبرز إصدارات الدار (مجلتي والمزمار والسلاسل القصصية).

وكانت مشاركة دار الثقافة والنشر الكوردية بأكثر من (30) عنواناً تتحدث عن الكورد حضارة وتاريخاً وثقافةً وأدباً، فضلاً عن اصداراتها لمختلف العناوين الثقافية التي اشتملت على الشعر والقصة والأدب والتأريخ والجغرافيا والسياسة.

وقدمت فعالية الافتتاح الفرقة الموسيقية الوطنية التابعة لدائرة الفنون الموسيقية التي عزفت عدداً من المعزوفات التراثية والفنية التي لاقت استحسان الجمهور الحاضر.