- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
انت الان تتابع خبر طقس العراق للأيام الاربعة المقبلة: عودة للعواصف الترابية والغبار في هذا الموعد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، حدوث عواصف ترابية وانخفاض في درجات الحرارة مجددا في منتصف الأسبوع الحالي.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس اليوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقة الوسطى، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".
وأضاف أن "طقس يوم غد الاحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم مناطق البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية فيما سترتفع درجات الحرارة بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية".
وأضاف أن "طقس يوم غد الاحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم مناطق البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية فيما سترتفع درجات الحرارة بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية".
وتابع البيان، أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، في عموم البلاد".
واشار الى أن "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة سترتفع عدة درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".
ولفت البيان إلى أن "طقس يوم الاربعاء في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً مغبراً مع فرصة لحدوث عواصف ترابية، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق، أما الطقس في المنطقة الجنوبية فسيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق".