إعلان قائمة المنتخب العراقي لكرة السلة

وضمت القائمة 24 لاعبا، منهم 6 لاعبين من النفط، حامل لقب الدوري العراقي الممتاز، وهم: إيهاب حسن وعلي مؤيد وكرار جاسم وخالد كريم وفريد رعدي وعبد الله مجيد.

وهذا إلى جانب المجنس الأمريكي، ديماريو مايفيلد، المحترف في ليجا ناسيونال الإيطالي.



وشملت القائمة أيضا ثلاثي الشرطة: حسان علي ومحمد صلاح وعلي عبد الله، ومن نفط البصرة ديار أحمد وجاسم محمد وعباس حكمت.

كما تم استدعاء ثنائي دجلة: نورس ضرار وسجاد حسين، ومن الحشد كل من حيدر جمعة وعباس هادي وذو الفقار فاضل، ولاعب زاخو، مراد علي، ومن الحلة حسين زهير، بالإضافة للاعبي الكهرباء، أحمد ثائر وعلي عباس، ومن غاز الشمال محمد أمين وخالد حسن.

ويتألف الجهاز الفني الجديد للمنتخب العراقي من محمد النجار مدربا، ويساعده عقيل نجم، وستنطلق التدريبات مساء غد السبت في قاعة الشعب المغلقة بالعاصمة بغداد.