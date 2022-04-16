الصدر يدعو الخارجية إلى استدعاء ممثل السويد للوقوف على جريمة حرق القرآن

وقال الصدر في تغريدة له تابعتها الخليج 365، "في شهر القرآن يحرق القرآن في دولة أوروبية كثر فيها المسلمون. لماذا هذا الاستقزاز لمشاعر المسلمين؟".

وأضاف، أنه "على وزارة الخارجية العراقية استدعاء ممثل السويد للوقوف على حقيقة هذا الجرم الإرهابي والفتنة التي يراد بها تفريق الأديان على عكس ما ينادي به العقلاء".