- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر الصدر يدعو الخارجية إلى استدعاء ممثل السويد للوقوف على جريمة حرق القرآن والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وزارة الخارجية إلى استدعاء ممثل السويد للوقوف على جريمة حرق القرآن.
وقال الصدر في تغريدة له تابعتها الخليج 365، "في شهر القرآن يحرق القرآن في دولة أوروبية كثر فيها المسلمون. لماذا هذا الاستقزاز لمشاعر المسلمين؟".
وأضاف، أنه "على وزارة الخارجية العراقية استدعاء ممثل السويد للوقوف على حقيقة هذا الجرم الإرهابي والفتنة التي يراد بها تفريق الأديان على عكس ما ينادي به العقلاء".
فيما يلي نص التغريدة: