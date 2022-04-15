طائرة مجهولة تقصف نقطتين للحشد الشعبي في نينوى

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "طائرة مجهولة قصفت نقطتين عسكريتين لـلواء 87 من الحشدي الشعبي بين سد دوريان في ناحية زمار شمال محافظة نينوى".

واضاف ان "لم يعرف لحد الان حجم الخسائر بالارواح والمعدات جراء هذا القصف او الجهة المسؤولة عن هذه العملية".