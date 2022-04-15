انت الان تتابع خبر طائرة مجهولة تقصف نقطتين للحشد الشعبي في نينوى والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، ان طائرة مجهولة قصفت نقطتين للحشد الشعبي وتلحق أضرار في الأرواح والماديات.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "طائرة مجهولة قصفت نقطتين عسكريتين لـلواء 87 من الحشدي الشعبي بين سد دوريان في ناحية زمار شمال محافظة نينوى".
واضاف ان "لم يعرف لحد الان حجم الخسائر بالارواح والمعدات جراء هذا القصف او الجهة المسؤولة عن هذه العملية".
واشار المصدر الى ان "جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان اكد ان القصف طال مواقع للحشد الشعبي في ناحية زمار شمالي نينوى".