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جوارديولا: دائمًا ما نتعلم من ليفربول

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-04-15 | 18:22

جوارديولا: دائمًا ما نتعلم من ليفربول

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تحدث مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، اليوم الجمعة، عن المباراة المرتقبة التي ستجمع فريقه بليفربول، غدًا السبت، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
وقال جوارديولا، في مؤتمر صحفي: "لا أخوض المباريات أنا أو يورجن كلوب، وبالتالي لا يمكننا مفاجأة أي أحد، الأمر يتعلق باللاعبين، وعن التنافس مع ليفربول".

وأضاف: "الأمر يشبه الوضع مع ، حيث سبق أن واجهت 4 مرات في 10 أيام، هذه هي المرة الثانية التي ننافس فيها نفس الفريق، دائمًا ما نتعلم من ليفربول، ونتعلم أكثر عندما نواجهه في فترة قصيرة".


وعلق على نتائج فريقه بكأس الاتحاد الإنجليزي: "في المواسم الستة التي قضيتها هنا، وصلنا إلى نصف النهائي 5 مرات وهو أمر مذهل، الموسم الماضي كان مشابها لوضع اليوم ونأمل أن نقدم هذه المرة مستوى أفضل من ذلك الذي قدمناه أمام الموسم الماضي، لدينا فرصة للوصول إلى نهائي بطولة قيمة، ربما في بعض الأوقات أقيم من البريميرليج".

وتابع: "كنت أحب الوصول إلى النهائي في المرات الخمس، لكن لا أشعر بالندم، نحن الآن على بعد شهر من نهاية الموسم، ونتواجد في نصف النهائي لبطولتين ونتصدر البريميرليج، وبالتالي نشعر بالرضا ولكن هذا ليس كافيا".


وبالنظر إلى مدى استعداد فريقه لجدول المباريات المزدحم، ختم: "لا أحاول إيجاد أعذار، تحدثت كثيرًا عن الجدولة ولن يتغير شيء، نحن ممتنون بالتواجد في نصف النهائي، أتينا من مدريد إلى هنا مباشرة، وأخبرت اللاعبين بأننا سنذهب إلى ويمبلي ونقدم أسلوبنا ولا أريد أي أعذار".
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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