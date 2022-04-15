الجبوري يتحدث عن 'حل البرلمان' ويكشف عن خيارين لحل الأزمة

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر النائب عن تحالف سيادة مشعان الجبوري، الخميس، أن تحالف "إنقاذ وطن" قادر على حل مجلس النواب، وفيما أكد أن هناك خيارين لحل للأزمة السياسية، أشار الى أن استمرار رئيس الجمهورية بمنصبه مخالف للدستور.



وقال الجبوري خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "حل البرلمان يحتاج نصف زائد واحد وليس الثلثين"، معتبراً أن "تحالف إنقاذ وطن قادر على حل البرلمان وحين يتخذ القرار نحن مهيئون لذلك".

وأضاف أن "الانتخابات جهد ومصاريف وتعب لكن ليس من المعقول أن تبقى العملية هكذا هناك تكاليف على الدولة وإقرار الموازنة"، مشدداً بالقول "من نجح في تعطيل العملية السياسية قد نذهب الى عمل مماثل".

ولفت الجبوري الى أن "حل البرلمان لا يحتاج موافقة رئيس الجمهورية"، مؤكداً أن "هناك خيارين حل البرلمان أو نذهب للمحكمة الاتحادية".

وتابع "سأطلب من رئاسة البرلمان بشأن منصب رئاسة الجمهورية"، معتبراً أن "استمرار رئيس الجمهورية بمنصبه مخالفاً للدستور".

الى ذلك، قال الجبوري "سندعم الصدر إذا ما اتخذ الانفتاح على قوى الإطار وجلبها أن تشارك في الحكومة وهذا الأمر بين الشيعة"، مضيفاً "نمتلك الأغلبية في البرلمان وهذه هي الديمقراطية".

وأشار الى أن "إقصاء الإطار عن مناقشة القوانين عمل أحمق"، موضحاً أنه "لا احد يستطيع أن ينتصر على الأغلبية".