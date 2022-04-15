بيان هام من الرافدين بشأن سلف الموظفين

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المصرف وافق على منح الكفيل سلفة او قرض حتى وان كانت لديه كفالة لمستلف او مقترض".

وبحسب البيان، فقد "قرر الرافدين قبول كفالة الموظفين الموطنة رواتبهم على المصرف حصرا".

