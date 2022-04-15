انت الان تتابع خبر بيان هام من الرافدين بشأن سلف الموظفين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، ان مدة تسديد سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية تصل الى خمس سنوات وبنسبة فائدة 5%.
وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المصرف وافق على منح الكفيل سلفة او قرض حتى وان كانت لديه كفالة لمستلف او مقترض".
وبحسب البيان، فقد "قرر الرافدين قبول كفالة الموظفين الموطنة رواتبهم على المصرف حصرا".
وبحسب البيان، فقد "قرر الرافدين قبول كفالة الموظفين الموطنة رواتبهم على المصرف حصرا".