انت الان تتابع خبر موسكو تتوعد كييف بضربات صاروخية 'متزايدة' إذا قصفت الأراضي الروسية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن عدد وحجم الضربات الصاروخية ضد أهداف في كييف سيزداد ردا على أي هجمات أو تخريب يستهدف الأراضي الروسية.
وجاء في بيان الوزارة: "سيتم زيادة عدد وحجم الضربات الصاروخية على أهداف في كييف ردا على ارتكاب قوات كييف لعمليات تخريب على الأراضي الروسية".
وأظهرت مقاطع فيديو لحظة تصدي أنظمة الدفاع الجوية الروسية فوق بيلغورود لصواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية باتجاه الأراضي الروسية.
وأظهرت مقاطع فيديو لحظة تصدي أنظمة الدفاع الجوية الروسية فوق بيلغورود لصواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية باتجاه الأراضي الروسية.