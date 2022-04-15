انت الان تتابع خبر موسكو تتوعد كييف بضربات صاروخية 'متزايدة' إذا قصفت الأراضي الروسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن عدد وحجم الضربات الصاروخية ضد أهداف في كييف سيزداد ردا على أي هجمات أو تخريب يستهدف الأراضي الروسية.

