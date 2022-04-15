التخطيط تؤكد وضع سياسات لاستيعاب الزيادة السكانية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "وزير التخطيط، خالد بتال النجم ترأس اجتماعا لفريق تحديث الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية بعيدة المدى".واكد االوزير بحسب البيان، ان "الوزارة ماضية بتحديث السياسات السكانية في العراق، بما يسهم في تحويل زيادات السكان الحالية والمتوقعة الى قوة انتاجية تمثل محركا ايجابيا وفاعلا اساسيا في عملية التنمية، بما يحقق رفع معدلات النمو الاقتصادي وعوامل الرفاه السكاني، الاجتماعية والثقافية".واضاف النجم، ان "هناك الكثير من التحديات التي ينبغي الالتفات اليها، من خلال وضع البرامج والسياسات المناسبة لمعالجة هذه المشاكل، ومن بينها، الاهتمام بذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة والمسنين والاطفال"، مشددا على "تبني سياسات قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بتحسين نوعية الحياة الاسرية وتعزيز الاوضاع الصحية للام وافراد الاسرة وخفض معدلات وفيات الامهات والاطفال الرضع ودون الخامسة".

ولفت الوزير، الى ان "السياسات السكانية التي تعمل وزارة التخطيط على رسمها، تولي اهتماما للتعليم والصحة والسكن وتمكين المرأة والشباب، فضلا عن معالجة اسباب الهجرة الداخلية والخارجية، بالاضافة الى حماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، وتأثيراتها على السكان"، مبينا ان "الاعلام سيكون له دور محوري في عملية التوعية الاجتماعية وتغيير الانماط السلوكية في العيش".



الى ذلك، شهد الاجتماع مناقشة المحاور المقترحة للوثيقة السكانية المحدّثة، قدمته مها عبدالكريم، مدير عام دائرة التنمية البشرية في وزارة التخطيط.