انت الان تتابع خبر فرانكفورت يطيح ببرشلونة خارج اليوروباليج والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-04-14 | 23:06
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حقق آينتراخت فرانكفورت الألماني، انتصارا تاريخيا بنتيجة (3-2) على برشلونة، مساء الخميس، بإياب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي، والتي أقيمت على ملعب "كامب نو".
وسجل لآينتراخت فرانكفورت، فيليب كوستيتش هدفين، الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 4، والثاني في الدقيقة 76، ورفائيل بوري في الدقيقة 36، بينما سجل لبرشلونة بوسكيتس في الدقيقة (90+1)، وديباي من ركلة جزاء في الدقيقة (90+10).
وأطاح فرانفكورت ببرشلونة من البطولة، وحسم عبوره لنصف النهائي، بنتيجة (4-3) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.
وأطاح فرانفكورت ببرشلونة من البطولة، وحسم عبوره لنصف النهائي، بنتيجة (4-3) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.
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